Комментарии

Интервенции не оказали сильного влияния на рубль

Во второй половине вторника, на фоне продолжающегося снижения цен на нефть, «медведям» в российских активах удалось сохранить инициативу. Так, нефть марки Brent ушла под отметку 55 долларов. А вот рост американских площадок, где основные индексы после первых тридцати минут торгов смогли подняться более чем на 0,2%, был проигнорирован российским рынком. В результате, за полчаса до закрытия индекс ММВБ прибавлет всего 0,1%, торгуясь в районе 2213 пунктов, индекс РТС потерял 0,4%, отступив ниже 1175 пунктов. Лидерами торгов выступили Полиметалла и Системы, поднявшиеся на 1,9%. Хуже рынка торговались Аэрофлот, ММК и Северсталь, потери которых составили более 2%.

На валютной секции Московской биржи, на фоне негативной динамики в ценах на нефть, основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил порядка 0,8%, поднявшись до 59,4 рубля, евро потерял символическую 0,01%, торгуясь в районе 63,3 рубля. Отметим, что сегодняшний рост доллара и полноценное его возращение в коридор между уровнями 59 и 60 рублей связаны именно с негативной динамикой цен на нефть. При этом, интервенции ЦБ, проведение которых началось сегодня, оказали минимальное влияние на динамику основных мировых валют по отношению к рублю.

В рамках вечерней сессии мы не ожидаем существенных движений, как на внешних площадках, так и в российских активах. Отсутствие новых идей для направленного движения, скорее всего приведет к боковому движению на фондовых площадках. При этом рынок энергоносителей может предпринять попытку коррекционного восстановления, что будет связано с закрытием трейдерами коротких позиций. В результате это нефть марки Brent может подняться выше 55 долларов, что поддержит покупки в российских активах и позволит им закончить «вечерку» на положительной территории. Отметим также, что наше завтрашнее открытие, скорее всего, определят данные по запасам нефти и нефтепродуктов от американского института нефти, которые будут опубликованы сегодня ночью и определят динамику цен на нефть завтра утром.

Зварич Богдан, аналитик группы компаний «ФИНАМ»