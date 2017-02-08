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Рынок акций перешел к консолидации: негатив от коррекции на рынке нефти был нивелирован ослаблением рубля и позитивными настроениями на западных биржах

8 февраля 2017

Российский рынок акций сегодня перешел к консолидации: негатив от коррекции на рынке нефти был нивелирован ослаблением российской валюты и наличием умеренно позитивных настроений на западных биржах. Индекс ММВБ по итогам малоактивной торговой сессии прибавил 0,4%, ведомый акциями внутренних секторов (телекомы, электроэнергетика), а также опершимися на технические уровни акциями Лукойла (+1,2%) и НорНикеля (+2,2%).
В акциях электроэнергетики "плюсуют" ФСК (+2,3%), "префы" Россетей (+3,1%) и Юнипро (+1,2%), что компенсирует в целом откат в акциях генкомпаний, подконтрольных Газпрому (ТГК-1: -1,3%; ОГК-2: -0,2%) и Русгидро (-0,7%). Повышаются акции сотовых операторов и Internet-компаний: тут мы выделяем Qiwi (+2,8%), Яндекс (+1,8%) и Мегафон (+1,4%), - последняя бумага тестирует сегодня важную линию сопротивления. Из интересных внутренних бумаг стоит вновь отметить акции Мостотреста (+1,4%), пытающиеся закрепиться выше 96 руб., а также по-прежнему пользующиеся спросом акции РБК (+3,5%).

В финсекторе лучше рынка динамику показали лишь сильно упавшие акции АФК Система (+3,2%), на фоне завершающей стадии IPO Детского Мира; акции госбанков удержались в слабом "плюсе".

В потребсекторе особых идей нет - циклически сектор в целом пока не очень интересен: повышение курса акций Дикси (+1,8%) и М-Видео (+0,8%) смотрится неубедительной попыткой отскока; настораживает и тест бумагами Магнита (-0,9%) поддержки на уровне 9600 руб. Уязвимо смотрятся и акции автопрома. В транспортном секторе участники рынка предпочли частично зафиксировать прибыль по "сильным", но несколько перегретым бумагам Аэрофлота (-3,1%).

В нефтегазовом секторе отскакивают Башнефть (+1,9%) и Транснефть (+1,3%). Стоит отметить развитие восстановительного роста Сургутнефтегаза (оа: +0,6%; па: +0,6%), заметно отстающего от рынка, что мы связываем сегодня с валютным фактором. Второй день пытаются удержаться у отметки в 400 руб. обыкновенные акции Татнефти (-0,7%), но, как и акциям Роснефти (-1,1%) и Газпрома (+0,1%), для отскока им нужны внешние факторы поддержки.

В металлургическом и горнодобывающем секторе была зафиксирована разнонаправленная динамика. Помимо НорНикеля, неплохо прибавили Полиметалл (+1,8%) и Алроса (+1,3%). А вот акции Северстали (-1,6%) и ММК (-2,3%) стали одними аутсайдеров торгового дня.

Индекс ММВБ второй день подряд тестирует верхнюю границу зоны 2180-2210 пунктов, которую мы считаем достаточно важной поддержкой, выглядящей оправданной при нефти в районе 55 долл./барр. и текущих рубле и страновой премии. Если нефть не "провалится" ниже, завтра вероятен отскок.

Мы придерживаемся мнения, что движение индекса ММВБ в зоне, ограниченной снизу 2160-2180 пунктов, а сверху - 2240-2250 пунктов локально вполне оправдывается текущей, весьма неоднозначной, конъюнктурой мировых рынков и отсутствием значимых внутренних идей, способных задать серьезный импульс российским "голубым фишкам" в первой половине февраля.

Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк


/ СИА /



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