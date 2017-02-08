Комментарии

Покупки валюты Минфином могут ослабить рубль в феврале

Российский рынок акций во вторник вырос на фоне ослабления рубля против доллара США и благодаря позитивной динамике на рынках акций в США и Европе. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были

акции компаний телекоммуникационного (+1,04%), нефтехимического (+0,55%) и потребительского (+0,53%) секторов.

Индекс ММВБ подрос на 0,37% и закрылся на отметке 2218.77 пунктов. Индекс РТС прибавил символические 0,06% и остановился на уровне 1179.21 пунктов на волне снижения курса рубля против американского доллара и его

небольшого повышения к евро.

Цены на сырую нефть во вторник продолжили снижаться на волне роста опасений, что безостановочный рост добычи нефти в США будет нивелировать соглашение ОПЕК по снижению объемов нефтедобычи. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 1,01%, до 55,16 долларов за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1,30%, до 52,32 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль упал на волне покупок валюты Минфином через ЦБ РФ и продолжающегося снижения котировок нефти. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 0,47%, до

59,18 рублей за доллар, хотя в моменте пара тестировала уровень в 59,50. Пара евро/рубль с расчетом на завтра потеряла 0,16%, до 63,25 рублей за евро.

Вероятно, соблюдение Минфином покупок долларов на валютном рынке поспособствует плавному ослаблению рубля в течение февраля.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital: