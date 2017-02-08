Комментарии

Ожидаем падения российских индексов акций

Комментарий по рынку

Мы ожидаем падения российских индексов акций в начале торговой сессии среды. Фондовые индексы стран АТР завершают день падением, отыгрывая новость о сокращении золотовалютных запасов Китая в январе больше ожиданий рынка. Цены на нефть марки Brent продолжили снижение на фоне сильного роста запасов сырой нефти в США. Согласно данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе взлетели на 14 млн барр, в 6 раз превысив ожидания рынка. С конца предыдущего торгового дня цена барреля марки Brent снизилась на 0,8% до $54,8.

В целом на рынке продолжают доминировать продажи, обусловленные ростом политических рисков в мире. По нашим прогнозам, активность инвесторов в среду будет низкой, так как участники рынка будут ожидать публикации данных от Минэнерго США по изменению запасов и начала слушаний в Сенате США, на которых будет обсуждаться перспектива отношений с Россией. Учитывая, что на вчерашних слушаниях в Комитете по иностранным делам ИГИЛ (запрещенную в России) некоторые сенаторы подвергли сомнению возможность совместной кооперации возможных действий США и России в Сирии.

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