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Российский рынок акций пробил отметку 2200 пунктов

На мировых рынках сохраняется маловыразительная динамика. Инвесторы сохраняют консервативный настрой на фоне отката цен на нефть после нового импульса к усилению позиций доллара, а также следят за финрезультатами представителей европейского и американского корпоративного сектора. Вместе с тем, факторы риска довольно существенны. Основное беспокойство у инвесторов вызывает приближение выборов во Франции и довольно сильные позиции оппозиционного кандидата Марин Ле Пен. Кроме того, греческие кредиторы, в лице ЕЦБ, Еврокомиссии и МВФ пока не могут договориться с Афинами относительно антикризисных мер, успешное выполнение которых является необходимым условием получения очередных траншей программы финансовой помощи. На этом фоне мы видим расширение кредитных спрэдов Франции и Греции относительно регионального бенчмарка (10-ти летних облигаций Германии), что в свою очередь оказывает давление на курс европейской валюты. Обострение европейских проблем, а также неопределенность с направлением экономической и внешнеторговой политики США являются основными факторами риска, влияющими на настроения трейдеров.

Российский рынок акций под давлением ухудшения конъюнктуры на внешних рынках и снижения цен на нефть продемонстрировал пробой отметки 2200 пунктов, свою лепту во вчерашнее снижение внесли также распродажи акций Газпрома на ожиданиях понижения фактора ликвидности и, как следствие, снижения из веса в индексах MSCI. Кроме того, динамика хуже рынка наблюдалась также по представителям нефтегазового и горнометаллургического сектора, что является отражением общей тенденции по ре-рейтингу этих секторов на глобальных рынках. Достижение верхней границы ближайшего целевого диапазона коррекции индекса ММВБ 2160-2180 пунктов, а также отскок цен на нефть задают положительные ориентиры по открытию сессии в четверг. Мы полагаем, что сегодня будут предприниматься попытки восстановительного роста в течение первой половины дня, однако эту динамику может скорректировать ход торгов в Европе (реакция риски по Франции и Греции), а также динамика цен на нефть.

Илья Фролов, Промсвязьбанк