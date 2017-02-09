Комментарии

Нефть растет на опасениях дефицита поставок

9 февраля 2017

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent вновь поднялись выше уровня в $55 за баррель. Министр энергетики Катара Мухаммеда аль-Сада заявил о том, что предложение нефти на рынке снижается, поскольку уровень выполнения условий сделки странами ОПЕК+ очень высок, а Goldman Sachs предупредил о грядущем в 1 полугодии дефиците предложения нефти вопреки росту запасов "черного золота" в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2190 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в случае улучшения внешнего фона этот фондовый индикатор вновь подтянется к «психологической отметке» в 2200 пунктов.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду изменился разнонаправленно. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил скромные 0.04% при оборотах торгов на почти на четверть выше среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение этого индикатора оказало повышение котировок акций производителя товаров для дома Reckitt Benckiser (+2.5%) телекома Vodafone Group (+1.8%) и табачной компании British American Tobacco (+0.9%). Сдержало рост индекса FTSE 100 снижение акций нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell (-1.8%), банка HSBC (-0.9%) и отчитавшейся горнодобывающей компании Rio Tinto (-1.7%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в среду прибавил 0.26%, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции Vinci (+4.7%), Veolia (+3.6%) и Danone (+2.4%). Немецкий индикатор DAX (+0.34%) снизился на фоне понижения котировок акций BASF (-1.6%), Deutsche Bank (-2.0%) и Volkswagen (-1.4%), внесших существенный вклад в его просадку.

Фондовый рынок США в среду не показали единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones понизился в итоге дня на 0.18%, а наибольшее отрицательное влияние на его динамику оказали выросшие днем ранее акции IBM (-1.3%) и авиакосмической корпорации Boeing (-1.6%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 0.15% на фоне повышения котировок акций хорошо отчитавшихся Microchip (+6%), Cognizant(+4.9%) и O'Reilly Automotive (+3.6%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.07%) продемонстрировал символический рост при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом повышением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора компаний, предоставляющих коммунальные услуги (+0.9%), а падением - индекс финансового сектора (-0.8%).

Рынок акций РФ в среду снизился. Индекс ММВБ потерял 1.31% в основном из-за падения котировок акций Газпрома (-2.4%), ЛУКОЙЛа (-2.4%) и «префов» Транснефти (-7%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-1.23%) упал менее значительно из-за укрепления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих сегодня событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов стоит отметить объявление итогов пересмотра индексов MSCI, которые вступят в силу с 1 марта.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»


/ СИА /



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