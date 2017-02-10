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Несмотря на негативную динамику ключевых "фишек", в прочих секторах был спрос на дивидендные идеи и идейные бумаги

Российский рынок акций сегодня в целом повторил сценарий среды: индекс ММВБ пытался в самом начале сессии подрастать, но уже к середине дня протестировал зону 2160-2170 пунктов, - крепкий рубль при невнятной динамике товарных рынков вернули к снижению "голубые фишки" при сохранении точечного спроса на менее ликвидные бумаги. В самом конце дня позитивное начало торгов на американском рынке акций, где S&P500 обновил исторические максимумы, и крепость рынка нефти позволили индексу ММВБ чуть улучшить свои позиции, вернувшись выше 2170 пунктов.

Наиболее слабо вновь начали выглядеть акции металлургического и горнодобывающего сектора, где подорожали лишь менее ликвидные бумаги сталелитейных компаний (ММК: +1,6%; НЛМК: +0,4%; ТМК: +0,6%) и ВСМПО-Ависма (+0,4%). Продолжилось здесь падение котировок Северстали (-2,8%), при высокой торговой активности протестировавших отметку в 900 руб. за акцию, а также РусАла (-2,5%), - на слухах о допэмиссии. НорНикель потерял 1,3%, тестируя "сверху" отметку в 10000 руб., а Полиметалл - 1,6%, следуя за снижением цен на драгметаллы.

В нефтегазовом секторе в аутсайдерах Газпром (-2,1%) и НОВАТЭК (-2,6%). Татнефть (-1,7%) отыграла отскок предыдущего дня, оставшись у отметки в 400 руб. Здесь выросли Башнефть (+7,5%) и продолжившие обновлять многомесячные максимумы, двигаясь к постдивидендному "гэпу" привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,6%).

Среди производителей удобрений упали акции Фосагро (-6,6%), отыгрывая SPO. В финсекторе заметные потери понес лишь Сбербанк (-1,4%).

Несмотря на негативную динамику ключевых "фишек" сырьевых и финансового секторов, в прочих секторах наблюдалась более спокойная ситуация, со спросом на дивидендные идеи и идейные бумаги. Так, в телекомах и стройсекторе не было заметного снижения, - раллировали "префы" Ростелекома (+4,7%) и Мостотрест (+2,4%). В транспортном секторе прибавили имеющие, по нашим оценкам, серьезный фундаментальный апсайд акции Аэрофлота (+3,8%). В электроэнергетике в аутсайдерах ОГК-2 (-1,8%) при сдержанной динамике "фишек" (Русгидро: 0%; Россети: -0,1%; ФСК: -0,5%; Интер РАО: -1,0%) и росте Мосэнерго (+1,6%).

В потребсекторе отметим техничный отскок Магнита (+3,0%) от района 9600 руб.

Индекс ММВБ потерял за 2 недели 4% и вышел в зону 2160-2180 пунктов, которую мы считаем значимой поддержкой. Резвое коррекционное снижение рынка при сохранении неплохой конъюнктуры фондовых рынков и стабильности цен на нефть дают нам основания ожидать отскока ограниченной амплитуды в ближайшее время. Но мы по-прежнему осторожно смотрим на перспективы рынка в феврале, так как не видим пока значимых конъюнктурных идей в "голубых фишках" в условиях крепкого рубля, способствующих началу фазы реализации среднесрочного фундаментального потенциала роста рынка.

Евгений Локтюхов, ПАО Промсвязьбанк