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Инвесторы не спешат покупать акции у локальных максимумов

Российский рынок акций в четверг продолжил снижаться, несмотря на повышение цен на сырую нефть и позитивную динамику на мировых рынках акций. Вероятно, на настроение инвесторов влияет отсутствие движущих сил для роста на волне сохраняющейся в США неопределенности по вопросу налогово-бюджетной реформы. Инвесторы не хотят покупать акции у локальных максимумов. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтехимического (-1,98%) металлургического (-1,19%) и нефтегазового (-0,91%) секторов.

Индекс ММВБ упал на 0,71% и закрылся на отметке 2173.98 пунктов. Индекс РТС потерял 0,13% и остановился на уровне 1163.19 пунктов на фоне роста курса рубля против американского доллара и евро.

Цены на сырую нефть в четверг выросли, но этот рост по-прежнему вписывается в затянувшийся период консолидации. Поэтому трейдеры ищут причины либо для продажи контрактов на сырую нефть, либо для покупки.

Причина для покупок сегодня — вышедшие в среду данные о падении запасов бензина в США. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,83%, до 55,58 долларов за баррель. Западно-техасская WTI

поднялась на 1,18%, до 52,96 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль практически стоит на месте на фоне взаимоисключающих факторов: роста котировок нефти, спроса на ОФЗ иностранцами и покупок валюты Минфином. Единственный повод для опасений — это нежелание Минфина и ЦБ РФ раскрывать объемы покупок валюты. Рынок ожидает порядка 106 млн долларов в месяц. Но если окажется, что было приобретено больше, это может привести к усилению ослаблению рубля. Пара

доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0,61%, до 58,87 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра снизилась на 0,69%, до 62,82 рублей за евро.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital