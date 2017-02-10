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Отмена НДФЛ с купонов по корпоративным облигациям повысит к ним интерес инвесторов

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше уровня в $55 за баррель в ожидании публикации данных по буровой активности в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2175 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор предпримет попытку частично отыграть понесенные в последние дни потери.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.57% при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение этого индикатора оказало повышение котировок акций банков HSBC (+1.4%), Barclays (+2%), нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (+1.5%), BP (+0.6%) и фармацевтических компаний AstraZeneca (+2%), GlaxoSmithKline (+0.9%). Сдержало рост индекса FTSE 100 снижение акций горнодобывающих предприятий Anglo American (-2.7%), Randgold Resources (-1.6%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в четверг прибавил 1.25% при оборотах торгов на треть выше среднемесячных, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции фармацевтической компании Sanofi (+4.6%), сталепроизводителя ArcelorMittal (+2.3%) и банка Societe Generale (+2.3%). Немецкий индикатор DAX (+0.86%) вырос благодаря повышению котировок акций Bayer (+2.5%), Adidas (+2.8%) и Daimler (+1%), внесших существенный вклад в его подъем.

Фондовый рынок США в четверг выросли. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones повысился в итоге дня на 0.59%, а наибольшее положительное влияние на его динамику оказали акции банка Goldman Sachs (+1.6%) и производителя спортивной одежды и обуви Nike (+2.7%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 0.58% на фоне повышения котировок акций хорошо отчитавшейся Viacom (+4.3%), а также таких компаний, как Whole Foods (+3.6%), Dollar Tree (+3.6%), Cognizant (+2.7%) и Tesla (+2.7%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.58%) продемонстрировал положительную динамику при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом повышением в его отраслевом спектре выделился индекс финансового сектора (+1.4%), а падением – выросший днем ранее индекс сектора компаний, предоставляющих коммунальные услуги (-0.8%).

Рынок акций РФ в четверг снизился. Индекс ММВБ потерял 0.71% в основном из-за падения котировок акций Газпрома (-2.1%) и Сбербанка (-1.4%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0.13%) упал менее значительно из-за укрепления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих сегодня событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов стоит отметить рассмотрение в Госдуме законопроекта об отмене НДФЛ с купонов по корпоративным облигациям, а также «День открытых дверей» банка ВТБ.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»