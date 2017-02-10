Комментарии

Сегодня на российском фондовом рынке возможна коррекция к снижению

На мировых рынках наблюдалось некоторое улучшение настроений, впрочем, на более продолжительном горизонте большинство индексов продолжает «топтаться на месте»; новых драйверов как для развития коррекции, так и усиления роста пока не наблюдается. Впрочем, стоит отметить, что инвесторы уже свыклись с первыми решениями, предпринятыми администрацией Д.Трампа и ожидают конкретики по планам снижения фискальной нагрузки на бизнес, а также подробностей по программам в области инфраструктурного строительства, вчера появилось сообщение, что план действий может появиться уже в течение 2-3 недель. В Европе же опасений по исходу выборов во Франции, Нидерландах и, возможно, Италии, остаются в фокусе внимания трейдеров, что оказывает давление на аппетит к риску и ограничивает динамику. Кроме того, на повестке переговоры между Грецией и «тройкой» кредиторов, стороны пока не могут договориться относительно оценки действенности антикризисных мер, успешное выполнение которых является необходимым условием получения очередных траншей программы финансовой помощи.

Российский рынок акций продолжил движение вниз, закрепившись по итогам дня у нижней границы целевого диапазона коррекции индекса ММВБ 2160-2180 пунктов. Основным фактором снижения стало укрепление курса рубля, происходящее вопреки ожиданиям рынка о том, что начало покупок валюты для пополнения резервного фонда сможет изменить тренд на валютном рынке. На этом фоне наблюдалась переоценка акций нефтегазового и металлургического сектора, которые могут отразить снижение рентабельности в случае крепости рубля при все еще неустойчивой динамике на товарных рынках. По акциям Газпрома продолжился негативный ре-рейтинг, связанный с ожиданиями понижения веса в индексах MSCI. Мы полагаем, что сегодня на российском фондовом рынке вероятна реализация повышательной коррекции к снижению, наблюдавшемуся на протяжении всей этой недели. Факторами роста могут выступить близость сильного уровня поддержки, улучшение динамики цен на нефть и имеющиеся предпосылки для повышения аппетита к риску в глобальных активах. На этом фоне индекс ММВБ может подняться в район 2185-2190 пунктов, лучше рынка может быть акции банков и электроэнергетика, а также потребсектор.

Илья Фролов, Промсвязьбанк