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Аналитики Промсвязьбанка: РусАл рассматривает размещение до 20% новых акций в Лондоне - негативно

10 февраля 2017

Исходя из текущей капитализации компании, 20% оценивается рынком в 1,7 млрд долл. Отметим, что момент для размещения вполне удачный. Бумаги РусАла в долларовом эквиваленте с начала года подорожали на 49%, а за весь 2016 год – на 25%. Тем не менее, успешность размещения зависит от целей IPO.

Инвесторы более позитивно воспримут дополнительную эмиссию, если денежные средства пойдут в компанию на погашение долга. Один из вариантов может быть выкуп доли М. Прохорова (17%), который планирует выйти из капитала РусАла. Такой сценарий менее позитивен. В этом случае более логичной была бы самостоятельная продажа пакета Онэксима на бирже. Отметим, что сегодня утром РусАл опроверг информацию об IPO. В свою очередь Интерфакс сообщил, что Онэксим рассматривает продажу части своей доли через процедуру ускоренного сбора заявок.

Управление исследований и аналитики ПАО «Промсвязьбанк» 


/ СИА /



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