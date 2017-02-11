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Рынок продолжает находится под давлением продавцов, но импульс к снижению локально выдыхается

Российский рынок акций в пятницу вновь не смог отскочить, но сумел удержаться внутри зоны 2160-2180 пунктов по индексу ММВБ, обеспечивающей стабильность оценок рынка к нефти.

По состоянию на 18:30 по московскому времени индекс ММВБ теряет 0,4%, индекс РТС (+0,1%), поддержанный крепким рублем, находится в слабом "плюсе".

Диспозиция на рынке в целом не претерпела пока серьезных изменений: ключевые "голубые фишки" находятся под давлением, в то время как растущие идеи находятся в менее "весовых" секторах.

В аутсайдерах сегодня акции финсектора: Сбербанк теряет 1,8%, АФК Система - 1,9%, МосБиржа - 1,3%.

В нефтегазовом секторе резко упали к уровням действия оферты акции Башнефти (-5,0%), скорректировались под давлением валютного фактора акции Сургутнефтегаза (оа: -1,4%; па: -3,8%) и Татнефть (1,2%). Тут лишь перепроданный НОВАТЭК (+1,5%) "плюсует".

В акциях металлургических и горнодобывающих компаний растут лишь Полиметалл (+0,4%) и перепроданный РусАл (+3,0%). Остальные бумаги под давлением; в лидерах снижения корректирующийся с максимумов ММК (-2,2%).

Во внутренних секторах продолжают отыгрываться интересные идеи: растут КАМАЗ (+3,0%), Мостотрест (+3,7%), Магнит (+1,6%), Аэрофлот (+0,3%). В акциях электроэнергетики отскочили акции ОГК-2 (+2,7%) и Русгидро (+0,7%) при умеренном изменении большинства других бумаг; заметную слабость проявляют лишь безыдейные бумаги Юнипро (-1,4%).



В целом рынок продолжает находится под давлением продавцов, но импульс к снижению, по нашему мнению, локально выдыхается: неплохая конъюнктура фондовых рынков и стабильность цен на нефть позволяют рассчитывать на отскок ограниченной амплитуды в начале следующей недели. Но мы по-прежнему осторожно смотрим на перспективы рынка в феврале, так как не видим пока значимых конъюнктурных идей в "голубых фишках" в условиях крепкого рубля.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк