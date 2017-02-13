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Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых Еврооблигаций номиналом 10 миллиардов рублей

10 февраля 2017 года АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых Еврооблигаций с общей суммой 10 млрд рублей и со сроком до погашения 5 лет. Ставка купона была зафиксирована на уровне 9,25% годовых.

В результате тщательно проведенной работы с широкой базой инвесторов и после последовательного понижения ориентировочного диапазона ставки, вызванного большим интересом со стороны крупных международных инвесторов общим объемом, превышавшим 20 млрд рублей, Альфа-Банку удалось установить финальную ставку купона на нижней границе первоначального диапазона 9,25-9,50% для выпуска объемом 10 млрд руб. со сроком до погашения 5 лет. Финальная книга заявок из более чем 30 ордеров представлена инвесторами из различных финансовых центров Европы, Азии, стран Ближнего востока и, конечно, из России.

Алексей Чухлов, Заместитель Председателя Правления и Главный Финансовый Директор/b>, комментируя результаты размещения, отметил:

«Мы довольны спросом, который показали инвесторы, и считаем, что выпуск был размещен удачно и в правильный момент. Помимо того, что нам удалось привлечь 5-летние рубли по ставке ниже, чем мы разместили 3-летние локальные облигации в начале этого года (9,45% годовых, 10 млрд руб.), мы также в полной мере достигли поставленной цели по вовлечению в сделку существенного иностранного спроса: доля иностранных заявок составила 72% от объема размещения.

Заслуживает особого внимания тот факт, что в апреле 2013 г. Альфа-Банк, учредив Программу выпуска Еврооблигаций (LPN Программа), разместил выпуск 3-летних рублевых Еврооблигаций (10 млрд руб.), который до настоящего момента оставался первым и единственным выпуском рублевых Еврооблигаций среди российских банков без государственного участия. С того времени произошло большое количество событий, вызвавших существенную волатильность на финансовых рынках. Тем не менее, оценив длительный период стабильного курса рубля по отношению к основным валютам, Альфа-Банк принял решение вернуться на рынок „еврорублей“ и опять стал первым и единственным частным российским финансовым институтом на данном рынке спустя почти 4 года.

Мы ожидаем, что наш выпуск станет ориентиром для последующих заимствований российскими эмитентами в рублях с международных рынков капитала.»

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и банк JP Morgan.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.