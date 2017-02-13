Комментарии

Понижательный импульс исчерпался, факторов для дальнейшего развития коррекции не так много

Индекс MSCI World обновил на минувшей неделе исторические максимумы, а MSCI EM достиг 19-ти месячных пиков при поддержке позитивного сентимента в рисковых активах на ожиданиях решений новой президентской администрации США в области дерегулирования экономики, снижения налогов и увеличения бюджетных расходов на инфраструктурное строительство. Кроме того, последняя макроэкономическая статистика не разочаровывает, а предварительные результаты сезон отчетности демонстрируют ускорение роста корпоративных прибылей. Поддержку фондовым рынкам оказал также подъем цен на товарные активы, происходящий как при поддержке фундаментальных изменений (снижение уровня складских запасов по промышленным металлам и высокий уровень дисциплины в выполнении соглашения об ограничении объемов добычи ОПЕК+), так и некоторого ослабления позиций доллара с начала года ввиду неопределенного курса дальнейших действий ФРС. Впрочем, новые вводные на этот счет появятся уже на этой неделе, после блока данных по инфляции в США и еврозоне, а также двух выступлений Дж.Йеллен – перед банковским комитетом Сената (вторник) и Комитетом по банковским и финансовым услугам Палаты представителей. Кроме того, повлиять как на диспозицию на валютном рынке, так и динамику фондовых индексов может также публикация протокола заседания ЕЦБ.

Российский рынок акций закрепился по итогам дня у нижней границы целевого диапазона коррекции индекса ММВБ 2160-2180 пунктов. В целом понижательный импульс исчерпался, факторов для дальнейшего развития коррекции не так много – глобальные рынки на подъеме, а цены на нефть достигли верхней границы диапазона 55-57 долл./барр. Мы полагаем, что сегодня на российском фондовом рынке вероятна реализация повышательной коррекции к снижению, наблюдавшемуся на протяжении всей прошлой недели. Факторами роста могут выступить близость сильного уровня поддержки, улучшение динамики цен на нефть и имеющиеся предпосылки для повышения аппетита к риску в глобальных активах. Мы полагаем, что определенное давление на текущей неделе на российские фондовые активы может оказать лишь курс национальной валюты, упорно не желающий ослабляться даже с началом покупок валюты для пополнения ЗВР.

Илья Фролов, Промсвязьбанк

