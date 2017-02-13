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Рубль продолжает пользоваться спросом

Российский рынок акций закончил торги в пятницу со снижением, а неделю в целом — на негативной ноте. Национальному рынку акций не помогают рост нефтяных цен и позитивная динамика на рынках в Европе и США, укреплению которых в четверг поспособствовало заявление Д. Трампа о намерении через две-три недели объявить детали налоговой реформы. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-1,08%), нефтегазового (-0,61%) и металлургического (-0,30%) секторов.

Индекс ММВБ упал на 0,35% и закрылся на отметке 2166.40 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,26% и остановился на уровне 1166.17 пунктов на фоне роста курса рубля против американского доллара и евро.

Цены на сырую нефть в пятницу выросли после публикации отчета МЭА, который показал, что ОПЕК в январе совокупно снизила добычу нефти на 1 млн баррелей. Тем самым котировки нефти подросли к локальным максимумам,

но так и остались в диапазоне. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 1,78% до 56,62 долларов за баррель.

Западно-техасская WTI поднялась на 1,74%, до 53,92 долларов за баррель. На валютном рынке рубль продолжает свой «ползучий» рост, поддерживаемый спросом на рублевые активы и повышением цен на сырую нефть. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0,68%, до 58,54 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра снизилась на 0,96%, до 62,24 рублей за евро.

Российский рынок акций остается под давлением из-за нежелания рыночных игроков делать новые ставки по бумагам, которые достигли локального максимума.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital