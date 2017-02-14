Комментарии

Мы не видим серьезных поводов для развития коррекции, учитывая высокий аппетит к риску на глобальных рынках

Мировые фондовые индексы в понедельник продолжили движение вверх, поддерживаемые ростом склонности к риску на ожиданиях «феноменальных» налоговых послаблений для корпоративного сектора США (детали, по-видимому, станут известны к выступлению Д.Трампа перед Конгрессом 28 февраля), а также спроса на акции финансового сектора, что является ставкой на дерегулирование, также обещанное новым президентом. В Европе также продолжили рост, несмотря на опасения роста популярности М. Ле Пен перед президентскими выборами во Франции (первый тур – 23 апреля), что стало следствием глобального подъема аппетита к риску, а также реакции на рост цен на металлы, что способствовало повышению капитализации майнинговых компаний. Валютный рынок сохраняет стабильность, пара EURUSD проторговывает район 1.06-1.065 перед серией выступлений Дж.Йеллен в Конгрессе на этой неделе. Кроме того, повлиять как на диспозицию на валютном рынке, так и динамику фондовых индексов в ближайшие дни может также публикация протокола заседания ЕЦБ.

Российский рынок акций продолжает двигаться вниз в начале недели на фоне отсутствия выразительного движения в ценах на нефть и укрепления курса рубля, что снижает инвестиционную привлекательность ориентированных на экспорт компаний.

Сегодня к открытию торгов сформировался слабо положительный внешний фон. Открытие рынка может состояться выше отметки 2160 пунктов ММВБ, в течение дня допускаем движение к 2170-2175 пунктов. Мы не видим серьезных поводов для развития коррекции, учитывая высокий аппетит к риску на глобальных рынках и видимый спрос на активы развивающихся рынков. Кроме того, фактором поддержки сегодня может стать некоторая повышательная коррекция курса национальной валюты, связанная с локальным откатом цен на нефть и близостью сильного технического сопротивления вблизи отметки 58 по USDRUB.

Илья Фролов, Промсвязьбанк

