Рынок акций может отыграть потери прошлой недели

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $63,4 за баррель, снижаясь на фоне информации о продолжающемся росте буровой активности в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром ощутимо прибавляют. После продолжительных дебатов Сенат Конгресса США на заседании в ночь на субботу принял законопроект о крупнейшей за последние тридцать лет налоговой реформе, снижающей фискальную нагрузку на бизнес. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2105 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях улучшившегося внешнего фона этот фондовый индикатор попытаться отыграть часть понесенных им на прошлой неделе потерь.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу снизились при оборотах торгов на 15% выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0,36%, а наибольшее негативное влияние на него оказало падение акций банков HSBC (-0,6%), Lloyds (-1,9%), Barclays (-2,1%). Французский индекс CAC (-1,04%) упал из-за понижения акций автопроизводителей Peugeot (-2,7%), Renault (-2,6%) и чипмейкера STMicroelectronics (-1,4%). Немецкий фондовый индекс DAX (-1,25%) возглавил падение на фоне снижения акций компаний Daimler (-1,8%), SAP (-1,6%) и BASF (-1,5%).

Фондовый рынок США в пятницу понес небольшие потери. Индекс "голубых фишек" Dow Jones снизился на 0,17%, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало понижение в цене акций корпорации Boeing (-2%) и конгломерата 3M (-0,8%). Индекс high-tech биржи NASDAQ потерял 0,38%. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0,2%) тоже просел при оборотах торгов на 30% выше среднемесячных, а падением в его отраслевом спектре выделился индекс промышленного сектора (-1,2%), в котором упало в цене 87% акций.

Рынок акций РФ в пятницу вырос. Индекс МосБиржи прибавил 0,26% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало повышение в цене акций "Лукойла" (+1,6%) и "Новатэка" (+2,1%). Сдержало рост индекса МосБиржи снижение акций "Сбербанка" (-1,3%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0,16%) прибавил меньше индекса МосБиржи из-за ослабления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить ожидающиеся данные по оборотам торгов МосБиржи за ноябрь.

Шагов Олег, ИФК "Солид"