Трамп побеждает на всех фронтах

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу в минусе (S&P500: -0,20%) после того, как бывший советник Белого дома Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР. Однако надежды (которые, в итоге, оправдались) на то, что Сенат проголосует за налоговый законопроект, помогли почти полностью сократить потери фондового рынка. Курс доллара почти не изменился по отношению к евро, закрывшись на уровне 1,1907.

Индекс Института управления поставками (ISM) в производственном секторе США в ноябре понизился до 58,2% от 58,7% в октябре. Ожидалось, что показатель снизится до уровня 58%. Меньшее, чем ожидалось, снижение стало позитивной новостью.

Расходы на строительство в октябре выросли на 1,4% до $1,24 трлн в годовом исчислении, что стало самым быстрым ростом за пять месяцев, сообщило в пятницу Министерство торговли США. Ожидалось, что уровень этих расходов в октябре повысится на 0,5%. Сектор строительных компаний (XHB) продолжает обгонять рынок по темпам роста в этом году.

Всплеск волатильности, который произошел в пятницу, окажет влияние и на сегодняшний день. Фьючерсы на S&P500 за несколько часов до открытия в существенном плюсе: +0,5%. Это говорит о том, что инвесторы не переживают относительно расследования по «российскому делу» и уверены, что Трампу действительно нечего скрывать. Ждем, что после позитивного открытия рынок сохранит растущий тренд, индекс S&P500 закроется вблизи от абсолютных максимумов, около уровня 2660 пунктов.

Положительный эффект также окажет то, что Сенат в ночь на субботу проголосовал за принятие налоговой реформы. Ставка для корпораций снизится до 20%, что будет существенным драйвером роста для акций крупнейших компаний.

В 18:00 мск выйдут данные по производственным заказам за октябрь. Ожидается небольшое снижение показателя, но динамика в последние месяцы была позитивной, индикатор около максимумов за последние годы, рынок отреагирует ростом.

Игорь Клюшнев, начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс»

