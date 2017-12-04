Сегодня открытие торгов может пройти вблизи 2110 пунктов по индексу Мосбиржи

Рынки развитых стран в ноябре продолжают двигаться по повышательной траектории, при этом рынки развивающих стран подпали под давление фиксации прибыли и опасений по КНР. В пятницу новостной фон по рынкам был насыщенным, что способствовало росту внутридневной волатильности. Негативная реакция в американских акциях и на валютном рынке возникла после появления информации в СМИ о том, что бывший советник президента по нацбезопасности М. Флинн признал вину в даче ложных показаний агентам ФБР. Однако вскоре после этого поступили новости об одобрении Сенатом закона о налоговой реформе, что способствовало восстановлению рынков. Версии Палаты представителей и Сената имеют существенные различия, хотя обе программы предусматривают сокращение налогов для состоятельных граждан и бизнеса. Теперь оба принятых документа должны пройти процедуру согласования, прежде чем единый законопроект будет отправлен на подпись Д. Трампу. Помимо досогласования параметров налоговой реформы центральной темой этой недели станут переговоры по бюджету с целью обеспечить работу правительства США после дедлайна по госдолгу 8 декабря. А в конце недели инвесторы могут отреагировать на данные по числу рабочих мест вне с/х сектора США, поскольку эти данные могут выступить ключом к пониманию состояния американской экономики и действиям ФРС в перспективе ближайших месяцев.



Российский фондовый рынок снизился по итогам минувшей недели, вступив в область поддержки 2080-2100 пунктов по индексу Мосбиржи. Пока мы видим, что высокая рублевая стоимость нефти и низкие оценки могут быть скомпенсированы вероятным консервативным отношением глобальных инвесторов к активам развивающихся стран, а также неопределенностью в отношении наложения США новых антироссийских санкций. На этом фоне отток из биржевых фондов, ориентированных на EM, может усилиться, что конъюнктурно затронет и российские акции. Вместе с тем, в начале недели на рынках все же вероятно преобладание тенденции к восстановлению, что станет реакцией на новости по налоговой реформе и попытки ценового роста по Brent по завершении встречи ОПЕК+.



Сегодня открытие торгов может пройти вблизи 2110 пунктов по индексу Мосбиржи, в течение дня вероятно развитие тенденции к росту и перемещение индикатора в район 2120-2130 пунктов. Из числа ожидаемых корпоративных событий стоит отметить ВОСА Лукойла и данные по объему торгов в ноябре Мосбиржи.



Илья Фролов, ПАО "Промсвязьбанк"