Открытие торгов может состояться в слабо негативной области

Мировые рынки демонстрируют небольшой прирост в начале недели, поддерживаемые оптимизмом в отношении прогресса по продвижению налоговой реформы, что может обернуться ростом корпоративных прибылей и понижением мультипликаторов. Теперь оба принятых документа должны пройти процедуру согласования, прежде чем единый законопроект будет отправлен на подпись Д. Трампу. Помимо досогласования параметров налоговой реформы центральной темой этой недели станут переговоры по бюджету с целью обеспечить работу правительства США после дедлайна по госдолгу 8 декабря. Вместе с тем, основные high-beta сектора американского рынка вчера находились под давлением, во главе с бумагами технологического сектора и здравоохранения, что может являться сигналом к началу фиксации прибыли после затяжного и безоткатного подъема, продолжающегося уже на протяжении более года. Вместе с тем, развивающиеся рынки реализовали отскок, благодаря восстановлению спроса на акции Бразилии и России на фоне ожидаемого улучшения ситуации на товарных рынках в среднесрочной перспективе и надежд на ускорение потребительского спроса по мере снижения уровня процентных ставок (в среду ЦБ Бразилии может опустить ключевую ставку до рекордно низкого уровня в 7%).



Российский фондовый рынок продемонстрировал восстановительный прирост к отметке 2120 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне улучшения динамики на внешних рынках. В текущий момент в российских акциях наблюдается баланс факторов, что затрудняет переход рынка к формированию направленного движения и скорее способствует консолидации вблизи текущих уровней. Последние дни мы видим, что высокая рублевая стоимость нефти и низкие оценки могут быть скомпенсированы консервативным отношением глобальных инвесторов к активам развивающихся стран, а также неопределенностью в отношении наложения США новых антироссийских санкций. Таким образом, на текущей неделе рынок может перейти к боковому движению в ориентировочном диапазоне 2080-2130 пунктов.



Сегодня открытие торгов может состояться в слабо негативной области, с движением к отметке 2115 пунктов по индексу Мосбиржи. Вместе с тем, в течение дня вероятно развитие тенденции к росту и возврат индикатора в район 2120-2130 пунктов.



Илья Фролов, ПАО "Промсвязьбанк"