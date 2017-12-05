Нефтегазовый сектор тащит за собой весь рынок

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. В ожидании публикации данных отраслевой статистики котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $62,5 за баррель, слегка прибавляя на фоне сообщений о том, что ОПЕК в ноябре перевыполнила свои обязательства по сокращению добычи «черного золота».

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2120 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая в дальнейшем увидеть колебания этого фондового индикатора вблизи текущих уровней под влиянием происходящих трансформаций внешнего фона. При этом препятствием дальнейшему росту индекса МосБиржи выступает зона сопротивления, располагающаяся в районе 2150 пунктов, тогда как протестированная днем ранее на прочность область поддержки находится около 2090 пунктов.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник выросли при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0,53%, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций банков HSBC (+0,4%), Lloyds (+1%), Barclays (+2,6%). Французский CAC (+1,36%) вырос благодаря подъему акций авиастроителя Airbus (+3%) и производителя стали ArcelorMittal (+2,7%). Немецкий индекс DAX (+1,53%) возглавил рост на фоне повышения акций Daimler (+1,9%), BASF (+1,8%) и Siemens (+1,4%).

Фондовый рынок США в понедельник не показал единой динамики. Индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0,24%, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене акций корпорации Boeing (+2,4%) и компании Walt Disney (+4,7%). Индекс high-tech биржи NASDAQ потерял 1,05%. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0,11%) тоже просел при оборотах торгов почти на 50% выше среднемесячных, а падением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора информационных технологий (-1,9%), в котором упало в цене 75% акций.

Рынок акций РФ в понедельник вырос. Индекс МосБиржи прибавил 0,64% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на него оказал рост в нефтегазовом секторе, где повышением в цене выделились акции "Татнефти" (+11,3%) и "Лукойла" (+1,4%). Без учета положительного вклада нефтегазового сектора индекс МосБиржи вчера бы снизился.

Бурный рост котировок акций "Татнефти" поддержали позитивные корпоративные новости, которые представители компании озвучили в рамках телефонной конференции, проведенной в понедельник по результатам публикации основных финансовых показателей за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года. Рост котировок акций "Татнефти" продолжает подпитываться сохраняющимися ожиданиями выплаты компанией высоких дивидендов. "Татнефть" планирует выплатить промежуточные дивиденды-по итогам 9 месяцев 2017 года в размере 27,78 рубля на все виды акций, не исключая роста дивидендных выплат в будущем свыше 50% от чистой прибыли.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить ожидающиеся данные по деловой активности в РФ, Еврозоне и США, которые выступают статистически значимым фактором для динамики ведущих фондовых индикаторов.

Шагов Олег, ИФК "Солид"