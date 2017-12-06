На мировых рынках во вторник произошло усиление негативного импульса. Причиной могли послужить опасения относительно налоговой реформы: законопроект предполагает снижение ставки корпоративного налога, однако сохраняет для компаний 20-процентный альтернативный минимальный налог (AMT). AMT может помешать компаниям воспользоваться планируемыми налоговыми льготами, связанными с интеллектуальной собственностью, расходами на новое оборудование, а также с исследованиями и развитием, и ограничить потенциальный размер репатриируемого капитала. На этом фоне технологический и биотехнологический сектора выглядят хуже рынка последние сессии. К тому же, нервозность трейдеров усилилась после того, как стало известно о том, что спецпрокурор Р.Мюллер запросил у Deutsche Bank данные о счетах Д.Трампа и его семьи. Таким образом, неопределенность по финальной версии законопроекта сохраняется, ограничивая рост рынков и способствуя усилению рыночной волатильности. К тому же, помимо досогласования параметров налоговой реформы центральной темой этой недели станут переговоры по бюджету с целью обеспечить работу правительства США после дедлайна по госдолгу 8 декабря.
Российский фондовый рынок демонстрирует боковую динамику, удерживая область поддержки 2100 пунктов по индексу МосБиржи, но не находя значимых поводов для ускорения роста. В текущий момент в российских акциях наблюдается баланс факторов, что затрудняет переход рынка к формированию направленного движения. Мы видим, что высокая рублевая стоимость нефти и низкие оценки, что в нормальных условиях могло бы способствовать росту рынка, нивелируются консервативным отношением глобальных инвесторов к активам развивающихся стран и общим risk-off на глобальных рынках. Глобальные инвесторы фиксируют прибыль, как в товарных, так и в фондовых активах, и уходят в защитные активы, что ограничивает потенциал для роста и по российским индексам, зависимым от движения капитала институциональных инвесторов-нерезидентов. Таким образом, на текущей неделе рынок может перейти к боковому движению в ориентировочном диапазоне 2080-2130 пунктов, но риски движения на относительно более низкие уровни в перспективе до конца года возрастают.
Сегодня открытие торгов может пройти со снижением в диапазоне 0,2-0,5%, в течение дня вероятно развития отката к отметке 2100 пунктов по индексу МосБиржи.
Илья Фролов, ПАО "Промсвязьбанк"
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Российский фондовый рынок демонстрирует боковую динамику6 декабря 2017
На мировых рынках во вторник произошло усиление негативного импульса. Причиной могли послужить опасения относительно налоговой реформы: законопроект предполагает снижение ставки корпоративного налога, однако сохраняет для компаний 20-процентный альтернативный минимальный налог (AMT). AMT может помешать компаниям воспользоваться планируемыми налоговыми льготами, связанными с интеллектуальной собственностью, расходами на новое оборудование, а также с исследованиями и развитием, и ограничить потенциальный размер репатриируемого капитала. На этом фоне технологический и биотехнологический сектора выглядят хуже рынка последние сессии. К тому же, нервозность трейдеров усилилась после того, как стало известно о том, что спецпрокурор Р.Мюллер запросил у Deutsche Bank данные о счетах Д.Трампа и его семьи. Таким образом, неопределенность по финальной версии законопроекта сохраняется, ограничивая рост рынков и способствуя усилению рыночной волатильности. К тому же, помимо досогласования параметров налоговой реформы центральной темой этой недели станут переговоры по бюджету с целью обеспечить работу правительства США после дедлайна по госдолгу 8 декабря.