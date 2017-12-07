Рубль не выдержал снижения нефтяных котировок

В среду, 6 декабря, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 48 коп. (+0,82%), до 59,23 руб., курс евро – на 42 коп. (+0,60%), до 69,87 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,7 млрд (+8.00%), а в паре евро/рубль – 248,3 млн евро (-12,75%).

Центральный банк России с 7 декабря повысил официальный курс доллара США к рублю на 23,57 коп., до 58,9281 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,706 руб., что выше предыдущего дня на 7,33 коп.

Российская валюта попала под давление с открытия Московской биржи. Она слишком долго игнорировала негативный фон, но падение цен на нефть и общее укрепление «американца» на рынке форекс, заставили её вернуться к «медвежьему» тренду, который развивается с 27 ноября 2017 года. Вслед за нефтью курс доллара вырос до 59,25 руб., курс евро – до 69,96 руб.

Аукционы Минфина прошли успешно. Ведомство на них разместило два выпуска ОФЗ на сумму 25 млрд рублей при общем спросе на 61,27 млрд рублей. Участники рынка проигнорировали их, поскольку были увлечение падением цен на черное золото. Нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 2,60%, до $61,22 за баррель.

Согласно еженедельным данным, запасы нефти в стране за прошлую неделю уменьшились на 5,6 млн, до 448,1 миллиона баррелей (прогноз был -3,4 млн баррелей). Запасы бензина увеличились на 6,8 млн баррелей, до 220,9 млн баррелей (прогноз был +1,741 млн баррелей), запасы дистиллятов – на 1,667 млн баррелей (прогноз был +0,967 млн баррелей). Добыча нефти увеличилась на 25 тыс., до 9,707 млн баррелей в сутки. Трейдеров разочаровало в отчете увеличение запасов нефтепродуктов и добыча нефти.

В четверг, 7 декабря, нефть торгуется в плюсе. Цена восстанавливается после вчерашнего падения. По стоимости нефти смеси Brent ожидаю снижение котировок до $58,91, соответственно по паре доллар/рубль – рост до 59,50-60 руб. за «американца».

Техническая картина по доллару с рублём начинает приобретать «бычий» оттенок. На фоне выплат по внешнему долгу России ослабление рубля может ускориться до отметок 60,45-60,50 руб. за доллар США. Чтобы продавцам доллара избежать этого сценария, им необходимо закрепиться ниже 58,80 руб. за «американца».

Владислав Антонов, аналитик Альпари