МосБиржа и Сбербанк могут вывести рынок из состояния гибернации

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе отметки в $61,4 за баррель, частично отыгрывая потери предыдущего торгового дня, понесенные на фоне вышедших данных отраслевой статистики, указавших на рост производства нефти в США до нового исторического максимума.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром немного прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2120 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях пониженной активности инвесторов этот фондовый индикатор продолжит консолидацию вблизи текущих уровней, характерным признаком которой остаются невысокие обороты торгов акциями, опустившиеся вчера до полуторамесячного минимума.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду изменились разнонаправленно при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0,28%, а наибольшее положительное влияние на него оказал рост акций компаний из потребительского сектора British American Tobacco (+3,7%), Reckitt Benckiser (+2.1%), Французский CAC (-0,02%) понизился из-за падения акций нефтесервисной компании TechnipFMC (-3,7%) и чипмейкера STMicroelectronics (-3,7%). Немецкий DAX (-0,38%) тоже просел на фоне падения акций Volkswagen (-2,8%) и Deutsche Post (-2,7%).

Фондовый рынок США в среду не показал единой динамики. Индекс "голубых фишек" Dow Jones упал на 0,16%, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало падение в цене акций банка Goldman Sachs (-1%) и торговой сети Home Depot (-1,1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 0,21%. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0,01%) слегка просел при оборотах торгов чуть выше среднемесячных, а падением в его отраслевом спектре выделился индекс нефтегазового сектора (-1,3%), в котором снизилось в цене 97% акций.

Рынок акций РФ в среду не показал единой динамики. Индекс МосБиржи вырос на 0,49% при оборотах торгов на 30% ниже среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на него оказал рост обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (+2,4%) и "Норникеля" (+0,9%). Сдержало повышение индекса МосБиржи снижение акций "Самфара" (-6,1%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0,25%) понес потери из-за ослабления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить ожидающиеся финансовые результаты "Сбербанка" за ноябрь по РСБУ и форум Московской биржи в Лондоне, которые могут вывести снизивший обороты российский фондовый рынок из состояния гибернации ("зимней спячки"). Кроме того, "Алроса" представит результаты продаж ноября, а собрание акционеров "Юнипро" сегодня примет решение о выплате дивидендов.

Шагов Олег, ИФК "Солид"