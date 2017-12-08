Впереди неделя ключевых решений

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе отметки в $62,2 за баррель, поднимаясь на фоне опасений относительно сокращения поставок из Нигерии и поступивших данных о продолжающемся седьмой месяц подряд росте импорта нефти Китаем в годовом выражении.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром немного прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют восходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2105-2110 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях улучшающегося внешнего фона этот фондовый индикатор предпримет попытку отыграть часть понесенных днем ранее потерь.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг изменились разнонаправленно при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0,28%, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало снижение акций нефтегазовых гигантов BP (-1,2%), Royal Dutch Shell (-1%) и табачной компании British American Tobacco (-1,4%). Французский CAC (+0,18%) вырос благодаря повышению котировок акций банков и телекома Orange (+2,3%). Немецкий DAX (+0,36%) тоже прибавил на фоне подъема акций Volkswagen (+2,1%) и Deutsche Telekom (+1,7%).

Фондовый рынок США в четверг возобновил рост. Индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0,29%, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене акций банка Goldman Sachs (+1,1%) и корпорации Boeing (+1,3%). Индекс high-tech биржи NASDAQ повысился на 0,54%. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0,29%) тоже повысился при оборотах торгов чуть больше среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс промышленного сектора (+0,9%), в котором выросло в цене 90% акций.

Рынок акций РФ в четверг снизился. Индекс МосБиржи упал на 0,99% при оборотах торгов на 16% ниже среднемесячных, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало падение в цене обыкновенных акций Сбербанка (-1,8%) и МТС (-6,4%). Сдержало понижение индекса МосБиржи повышение акций Новатэка (+0,6%) и Яндекса (+2,6%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-1,05%) понес потери из-за ослабления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих на следующей неделе событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, стоит выделить ожидающиеся ключевые решения по ключевым ставкам ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии и Банка России.

Шагов Олег, ИФК "Солид"