До конца года доллар останется в диапазоне 57-60 руб.

В понедельник утром доллар США прибавляет в пределах 0,3% и котируется вблизи отметки 59,3 руб. Локальное давление на котировки рубля оказывает дешевеющая в пределах 0,6% нефть основных сортов. По данным Baker Hughes, количество активных нефтяных буровых установок в США за неделю выросло на 2 шт.

Между тем, ослабление рубля ограничивает коррекционно снижающийся индекс доллара (DXY). Судя по динамике индикаторов FedWatch на CME, вероятность повышения ставки ФРС 14 декабря заметно снизилась и теперь составляет 90% - вряд ли в подобных условиях стоит рассчитывать на значительное укрепление американской валюты. В свою очередь, фактором поддержки рубля выступает всё ещё сильный Carry trade: индекс «чистых» цен государственных облигаций RGBI рисует строго восходящий тренд, игроки рынка закладывают в цены бондов ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 декабря в диапазоне 0,25-0,5 п.п. и не видят значимых рисков волатильности из-за соглашений ОПЕК+. Покупки Минфина оказали давление на рубль, но оно в значительной мере носило эмоциональный характер и до конца месяца может ослабнуть. Не стоит забывать, что 25 декабря ожидается уплата экспортерами НДПИ за ноябрь, что является «пиком» налогового периода.

В базовом сценарии до конца года мы сохраняем по доллару США прогнозный диапазон 57-60 руб.

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер»