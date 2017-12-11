S&P500 готовится к штурму 2665 пунктов

Фондовые индексы США завершили пятидневку на мажорной ноте. 8 декабря S&P 500 и DJ-30 прибавили около 0,5% по итогам дня и недели и установили новые исторические рекорды закрытия. NASDAQ тоже вырос, однако потерял за пять дней 0,1%. Сильный отчет по рынку труда помог создать позитивный фон в начале сессии.

Министерство труда США выпустило отчет о состоянии дел на рынке труда страны за ноябрь текущего года. Число созданных рабочих мест за отчетный период составило 228 тыс. при ожиданиях в 190 тыс. Октябрьский показатель пересмотрен до 244 тыс. с 261 тыс. Уровень безработицы при этом не изменился (4,1%). Средняя часовая зарплата увеличилась на $0,05, до $26,55. За последние 12 месяцев она выросла на 2,5%. Хорошее состояние рынка труда придает уверенности инвесторам.

Индекс потребительского доверия, который рассчитывается университетом Мичигана, в декабре, по предварительным данным, опустился до 96,8 пункта с 98,5 в ноябре. Хотя данный результат оказался хуже ожиданий, показатель демонстрирует растущий тренд, поэтому коррекция инвесторов не расстроила.

До Нового года осталось три недели, и текущая станет наиболее важной для инвесторов. Каждый день будет публиковаться важная статистика, а в среду и четверг ФРС, ЕЦБ и Банк Англии проведут свои итоговые в этом году заседания и определятся с монетарной политикой на ближайшее время. Растущий тренд не будет нарушен: новости в основном ожидаются позитивными. Сегодня в 18:00 мск выйдут данные по открытым вакансиям за октябрь. Уровень безработицы находится около 4,1%, что соответствует почти полной занятости. В таких условиях мы прогнозируем сильные данные по вакансиям: показатель останется выше 6 млн, как и месяцем ранее. На этом фоне и в ожидании других событий недели S&P500 прибавит около 0,5% и вплотную приблизится к абсолютным максимумам — отметке 2 665 пунктов.

Старт торгов фьючерсами на биткоин, конечно, знаковое событие, однако на рынке США достаточно ликвидности, так что другие активы не столкнутся с ее оттоком. Новый инструмент является спекулятивным, он не привлечет внимания крупных инвесторов, тем более что сейчас на американских площадках можно найти много интересных идей для вложения средств. Ждем, что в ближайшие дни в фокусе окажется ETF нефтедобывающих компаний (XLE). Многие представители этого сектора, в частности NGL Energy (NGL), Valero Energy (VLO), Halcon Resources (HK), в конце предыдущей недели обновили свои локальные максимумы. На этой неделе их акции будут среди лидеров роста.

Игорь Клюшнев, начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс»:

