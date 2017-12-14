Основной поддержкой Brent по-прежнему остается $61,15

Американские индексы завершили торговую сессию среды в легком позитиве на фоне итогов заседания ФРС, где регулятор ожидаемо повысил ставку на 25 базисных пункта.

Сейчас рынки рассматривают три повышения ставки в течении 2018 года, с учетом того что очередное произойдет на мартовском заседании FOMC.

На данный момент в палате представителей конгресса республиканцами согласован проект налоговой реформы, который они обещают принять и представить на подпись Трампу на следующей неделе. Трамп же в свою очередь согласен с корректировкой налоговой ставки для корпораций до 21% вместо планированной им ранее 15%.



Сегодня пройдут заседания Банка Англии и ЕЦБ на которых будут озвучены решения по ключевым процентным ставкам, а так же дальнейшие планы по монетарной политике. В случае как и с американскими коллегами европейские регуляторы вряд ли преподнесут сюрприз и ставки останутся без изменений. Однако риторика глав ЦБ может вызвать краткосрочные движения в валютных парах.



Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1.6% на фоне сильно выросших запасов бензина и прогноза Минэнерго США о росте добычи нефти в стране свыше 10 миллионов баррелей в сутки до конца 2018 года, что в свою очередь будет выше показателей добычи Саудовской Аравии.

В текущей ситуации локальной поддержкой Brent выступают отметки $62,50 и $62, основная по-прежнему остается на уровне $61,15. Для возврата к росту "черному золоту" снова нужно закрепляться над $63, основным сопротивлением будет выступать отметка $64,30.



Индекс Мосбиржи на прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 2131,94п. продемонстрировав снижение на 1,33%. В текущей ситуации локальная поддержка расположена на отметке 2125п., проход которой может снова вернуть индикатор к отметкам 2100п-2090п. В свою очередь для возврата к росту индексу нужно закрепиться над 2141п.



В настоящий момент поддержкой фьючерсу на индекс РТС по-прежнему служит отметка 113500п. закрепление под которой может усилить продажи. Основное сопротивление расположено на 1151500п., проход которого открывает дорогу инструменту к отметке 116000п.



Рубль на прошедшей торговой сессии укрепился порядка одного процента на фоне размещения Минфином двух серий ОФЗ спрос на которые в два раза превысил предложение. В настоящий момент ближайшим сопротивлением в паре доллар-рубль является отметка 59, основной поддержкой по-прежнему выступает 58,40, при проходе которой у рубля появятся шансы войти в осенний диапазон 57-58,50.

Аналитик гк ФИНАМ Сергей Дроздов.