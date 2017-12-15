Бинбанк выплатил свыше 29 млн рублей купонного дохода за восьмой купонный период по биржевым облигациям серии БО-П02
15 декабря 2017
Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П02 (идентификационный номер выпуска 4B020200323B001P от 10 апреля 2017 г.). Размер выплат за восьмой купонный период составил 29 970 тыс. рублей, в расчете на одну облигацию - 9,99 рубля.
Бинбанк в рамках программы биржевых облигаций объемом 200 млрд рублей разместил второй выпуск серии БО - П02 в апреле 2017 года. Объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок погашения - 14 апреля 2018 года. По выпуску предусмотрено 12 купонных периодов. Процентная ставка первого купона установлена в размере 12,15% годовых. Процентные ставки 2-12 купонов равны процентной ставке первого купона.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.