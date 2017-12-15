Бинбанк выплатил свыше 29 млн рублей купонного дохода за восьмой купонный период по биржевым облигациям серии БО-П02

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П02 (идентификационный номер выпуска 4B020200323B001P от 10 апреля 2017 г.). Размер выплат за восьмой купонный период составил 29 970 тыс. рублей, в расчете на одну облигацию - 9,99 рубля.

Бинбанк в рамках программы биржевых облигаций объемом 200 млрд рублей разместил второй выпуск серии БО - П02 в апреле 2017 года. Объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок погашения - 14 апреля 2018 года. По выпуску предусмотрено 12 купонных периодов. Процентная ставка первого купона установлена в размере 12,15% годовых. Процентные ставки 2-12 купонов равны процентной ставке первого купона.