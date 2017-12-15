Комментарии

О выплате купонного дохода по государственным сберегательным облигациям с постоянной процентной ставкой выпуска №36004RMFS ПАО Сбербанк сообщает об итогах выплаты 14 декабря 2017 года процентного дохода по тринадцатому купону государственных сберегательных облигаций с постоянной процентной ставкой выпуска №36004RMFS: Итоги выплат процентного дохода по тринадцатому купону ГСО-ППС выпуска №36004RMFS Объем выплаты по ГСО-ППС выпуска №36004RMFS, руб. 1 904 475 000.00 Номер купона 13 Процентная ставка купонного дохода, % годовых 7.6 Сумма дохода на одну облигацию, руб. 37.9

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