Связь-Банк выступил одним из организаторов дебютного размещения краткосрочных облигаций ВЭБ

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) выступил одним из организаторов дебютного размещения краткосрочных облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-К001.

Размещение происходило по открытой подписке. Ставка купона была установлена Эмитентом на уровне 7.95% годовых 11 декабря 2017 года накануне сбора книги заявок.Срок обращения 14 дней.

Книга заявок была открыта 12 декабря 2017 года с 11:00 до 15:00. Агентом по размещению выступил Внешэкономбанк. Организаторы размещения - Связь-Банк, Газпромбанк. Со-Организатор - Россельхозбанк. Облигации данного выпуска включены в Первый уровень листинга Московской Биржи. Депозитарием является НКО АО НРД.

Внешэкономбанк впервые предложил компаниям новый для российского рынка инструмент для размещения краткосрочной ликвидности сроком на две недели. При покупке облигаций предусмотрены специальные брокерские комиссии банков-организаторов и пониженное налогообложение купонного дохода. С учетом успешности первого выпуска и высокого потенциала инструмента размещения краткосрочных облигаций планируется производить размещения на постоянной основе.