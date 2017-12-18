Снижение ключевой ставки ЦБ РФ поддержит экономический рост

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $63,4 за баррель, прибавляя на фоне сообщений о снижении буровой активности в США и сокращении запасов «черного золота» в развитых странах до двухлетнего минимума.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром растут. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют восходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2145 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях улучшающегося внешнего фона этот фондовый индикатор предпримет попытку отыграть потери, понесенные в последний торговый день прошлой недели.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу не показали единой динамики при оборотах торгов почти в два раза выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0,57%, а наибольшее позитивное влияние на него оказало повышение в цене акций Royal Dutch Shell (+1,4%), British American Tobacco (+0,9%). Французский CAC (-0,15%) понес потери из-за падения акций ритейлера Carrefour (-2,7%) и производителя стали ArcelorMittal (-1,9%). Немецкий фондовый индекс DAX (+0,27%) вырос на фоне повышения в цене акций Bayer (+1.3%) и Adidas (+1,9%).

Фондовый рынок США в пятницу продолжил рост. Индекс "голубых фишек" Dow Jones повысился на 0,58% и обновил свой исторический максимум. При этом наибольшее положительное влияние на него оказал подъем акций United Technologies (+2%) и Travelers Cos (+1,7%). Индекс high-tech биржи NASDAQ повысился на 1,17%, достиг новой рекордной отметки. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,9%) тоже установил новый рекорд при оборотах торгов в три раза выше среднемесячных, а ростом в его отраслевом спектре выделился индекс сектора информационных технологий (+1,2%), в котором выросло в цене 88% акций.

Рынок акций РФ в пятницу понес небольшие потери. Индекс МосБиржи опустился на 0,39% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало понижение в цене обыкновенных акций Сбербанка (-1,5%) и Лукойла (-1%). Сдержало падение индекса МосБиржи повышение акций МТС (+3,8%) и Новатэка (+1,8%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0,44%) просел сильнее индекса МосБиржи на фоне небольшого ослабления позиций рубля к доллару США.

Расстроили отечественных инвесторов в пятницу вышедшие данные по промышленному производству РФ, падение которого в ноябре в годовом выражении стало максимальным за последние восемь лет. При этом ноябрьский спад промышленного производства отмечался (в годовом выражении) в разрезе всех основных видов деятельности - и в «добыче полезных ископаемых», и в «обрабатывающих производствах», и в «обеспечении электрической энергией», и в «водоснабжении». Это является достаточно тревожным сигналом, и вряд ли может быть объяснено только действием соглашения стран ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. Вместе с тем решение Банка России ускорить смягчение своей денежно-кредитной политики на фоне снижения краткосрочных инфляционных ожиданий, как мы предполагаем, в ближайшие месяцы поддержит в РФ экономический рост.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих корпоративных событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить рассмотрение Советом директоров Роснефти Стратегии «Роснефть-2022», а также ожидающиеся финансовые результаты РусГидро.

Шагов Олег, АО ИФК «Солид»