Россия, похоже, не будет участвовать в общемировом новогоднем ралли

«Дороги наши разошлись, и мы не встретимся случайно» (с).

Западные торговые площадки переполнены оптимизмом. Российским – радоваться нечему. Посему надежды на новогоднее ралли тают, как недавно выпавший снег под декабрьским дождем. Американские биржевые индексы растут почти 14 месяцев – ровно с момента избрания Дональда Трампа президентом. Причем растут именно на ожиданиях реализации заявленных им реформ. Однако даже факту хотя бы первой реально свершившейся реформы переходить к фиксации не стали. В том, что налоговая реформа, успешно прошедшая Палату Представителей и Сенат, будет утверждена, сомневаться не приходится. Причем, если ранее американские инвесторы, критиковавшие реформу, делали упор на то, что она разорит бюджет страны, добавив за 10 лет от 1 до 1,5 трлн. долларов дефицита, теперь, похоже, согласились с доводами Минфина, что дополнительные налоговые поступления за счет активизации бизнеса, наоборот, будут приносить до 0,7% в ВВП ежегодно, составив в итоге около 1,8 трлн. долл. В общем, что бы в экономике ни происходило, американцы уверены, что «полезно всё, что в рот полезло». Впрочем, мы бы не разделяли настолько оптимистичного похода – столь долгий рост просто обречен закончиться коррекцией. Вопрос лишь в том, насколько еще можно надуть этот пузырь.

Пока же Япония отчиталась по объемам экспорта, импорта и сальдо торгового баланса за ноябрь. Экспорт вырос, причем больше ожиданий, импорт упал сильнее ожиданий. Сальдо снизилось, но не так ужасно, как прогнозировали. В Европе же единственное, на что можно было обратить внимание, — публикация данных по индексу потребительских цен за ноябрь. Было 1,5%, аналитики ожидали столько же, столько же в итоге и получилось.

Скучно? А ничего подобного, европейские индексы росли как тесто на дрожжах. И если британский FTSE100 поднялся на скромные 0,49%, до 7527 п., то французский САС40 вырос уже на 1,43%, до уровня 5426 п., немецкий же DAX и вовсе взлетел до 13317 п (+1,63%), снова закрепившись выше психологического уровня 13000 п.

Теперь покалякаем о делах наших скорбных. Сегодня Арбитражный апелляционный суд в Челябинске постановил оставить в силе решение Арбитражного суда Башкирии от 30 августа 2017 года по иску "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкортостан к АФК "Система" и ее дочерней компании АО "Система-Инвест". Таким образом АФК "Система" и "Система-Инвест" обязаны компенсировать "Башнефти" 136,3 млрд рублей убытков, якобы понесенных "Башнефтью" в связи с ее реорганизацией в 2014 году. Стоит отметить, что в исковом заявлении "Роснефть" требовала возместить 170,61 млрд рублей. АФК "Система" планирует исполнить решение суда в установленном законом порядке, но подаст кассационную жалобу на решение арбитражного суда. Тем не менее, удавка на горле «Системы», похоже, затягивается всё крепче. «По состоянию на 30 июня 2017 года у группы было около 48 млрд на депозитах в банках и около 98 млрд рублей – в денежных средствах и их эквивалентах, - отмечает Эксперт ГК «Финам» Алексей Калачев, - Однако, отдав ликвидную наличность, АФК «Система» попросту лишилась бы оборотных средств. Их можно было бы хотя бы частично восстановить за счет дивидендов дочерних компаний или даже за счет продажи части акций, но и те, и другие арестованы в качестве обеспечительной меры. Компания, по сути, загнана в угол. Возможным выходом было бы согласиться с первым иском и заплатить. И надеяться на добрую волю истцов – что второй иск будет отозван и что акции и дивиденды разблокируют. Однако в эту добрую волю не очень верится. Возможно ли рассчитываться по иску частями? Наверное, это возможно, если стороны так договорятся в рамках мирового соглашения. Но придут ли они к такому соглашению, если позиция одной из сторон так уязвима?»

Банк России прокомментировал свое пятничное решение по снижению ключевой ставки сразу на 50 п.п. до 7,75%, немало удивившее рынки. По мнению регулятора, главным обоснованием столь дерзкого хода является заложенная в модель более высокая цена нефти на 2018 год с учетом недавних договоренностей ОПЕК+ о продлении срока сокращения добычи нефти. В рамках базового сценария ЦБ повысил прогноз цены URALS с 44долл./барр. до 55долл./барр. Кроме того, ЦБ РФ уверяет, что новая версия бюджетного правила снизит зависимость экономики страны от волатильности нефтяных котировок. Впрочем, нам кажется, что столь резкое снижение ставки просто вынудит Банк России воздержаться от пересмотра ставки в феврале и последующей весьма мягкой процентной политике. Трудно сказать сейчас, как сложится для экономики страны 2018-й год, но вряд ли мы увидим за год снижение ключевой ставки более, чем на 0,75 -1,00%.

"РусГидро" отчитался за 9 месяцев: Чистая прибыль сократилась на 18% и составила 30,8 млрд рублей против 37,4 млрд рублей годом ранее. Выручка компании составила 248,604 млрд рублей, что стало на 7% ниже аналогичного показателя прошлого года. Рынок ждал более оптимистичных результатов, что тут же сказалось на котировках акций компании.

Росстат опубликовал данные по индексу цен производителей PPI за ноябрь. Показателем месяц к месяцу индекс снизился с 1,2% до 0,9%. Год к году – вырос с 7,6% до 8,0%

РТС опустился всего на 0,03%, до 1148 п., а ММВБ снизился значительней - до 2135 п. (-0,44%). Наибольшей рост показали акции «Татнефти»-об (+3,2%), ДИКСИ (+2,2%), «Мосэнерго» (+0,85%) и «НорНикеля» (+0,80%). Сильней других, вполне естественно, упала «Система» (-12,6%), среди иных «антилидеров» - «Мечел» (-4,6%), ММК (-3,5%), «РусГидро» (-3,4%), МРСК Центр (-2,6%), «МосБиржа» (-2,3%) и «Магнит» (-1,9%). Если дальше так пойдет, то индексу МосБиржи скоро предстоит опять стукнуться об уровень 2088, при благополучном прохождении которого надежд на скорый возврат к значениям первой декады ноября уже нет.

Вышедшие в пятницу вечером данные по числу буровых установок от Baker Hughes в кои-то веки продемонстрировали снижение с 751 до 747. Впрочем, изменение незначительное и в отсутствие иных новостей нефтяники не сочли это изменение поводом для роста котировок углеводородов. Заметную волатильность энергоносители продемонстрировали лишь сегодня под самый вечер, но итоговое изменение было несущественным. На момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 63,54 долл./барр. Нефть марки WTI – 57,41 долл./ барр.

Рубль в течение дня тоже не показал сильных движений, слегка укрепившись под вечер к доллару и столь же незначительно ослабнув к евро. По состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты давали 58,58 руб./долл., а за евро - 69,25 руб./евро.

Заокеанские биржевые площадки открылись мощным гэпом вверх, но продолжить рост сил не нашли, консолидировавшись на достигнутых уровнях. Весьма вероятно, что оснований для продолжения восходящего движения у них и не найдется, и американские индексы проведут остаток дня в умеренном снижении. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 24824 п., S&P500 2692 п., NASD COMP 6993 п.

Завтра в Германии будет опубликован декабрьский индекс делового климата IFO, В России выйдет показатель уровня безработицы (ожидается без изменений – 5,1%), а США — данные по числу выданных разрешений на строительство. Отчитается FedEx.

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»