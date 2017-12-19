Западные рынки залягут в рождественский дрейф

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $63,5 за баррель, прибавляя в ожидании публикации данных отраслевой статистики, которая, согласно предварительным прогнозам, укажет на очередное снижение запасов «черного золота» в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. В преддверии приближающегося Католического Рождества западные рынки собираются залечь в дрейф.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2130-2135 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая увидеть продолжение его колебаний вблизи текущих уровней под влиянием сдвигов внешнего фона. При этом зона сопротивления дальнейшему росту индекса МосБиржи, по нашим оценкам, сейчас находится в районе 2160 пунктов, а область поддержки располагается около 2110 пунктов.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник выросли при оборотах торгов на уровне среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0,62%, а наибольшее позитивное влияние на него оказало повышение в цене акций компаний финансового сектора Prudential (+2,2%), Old Mutual (+4,8%), HSBC(+0,6%). Французский CAC (+1,33%) вырос благодаря росту акций TechnipFMC (+3,4%) и LVMH (+3,6%). Немецкий фондовый индекс DAX (+1,59%) поднялся на фоне повышения в цене акций Deutsche Bank (+3.4%) и RWE (+3,4%).

Фондовый рынок США в понедельник продолжил рост. Индекс "голубых фишек" Dow Jones повысился на 0,57% и обновил свой исторический максимум. При этом наибольшее положительное влияние на него оказал подъем акций Caterpillar (+2,1%), Apple (+1,4%) и Goldman Sachs (+1,1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ повысился на 0,84%, достиг новой рекордной отметки. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,54%) тоже установил новый рекорд при оборотах торгов на 12% выше среднемесячных, а ростом в его отраслевом спектре выделился индекс сектора «Материалы» (+1,5%), в котором выросло в цене 88% акций.

Рынок акций РФ в понедельник понес небольшие потери. Индекс МосБиржи опустился на 0,44% при оборотах торгов на 13% ниже среднемесячных, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало понижение в цене акций Газпрома (-0,9%) и Лукойла (-0,7%). Сдержало падение индекса МосБиржи повышение обыкновенных акций Татнефти (+3,2%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0,03%) снизился меньше индекса МосБиржи на фоне небольшого укрепления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих российских корпоративных событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить заседание Совета директоров Газпрома, на котором будет рассмотрена долгосрочная программа развития газового холдинга, а также «День инвестора» РусГидро.

Шагов Олег, АО ИФК «Солид»