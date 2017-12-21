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О выплате купонного дохода по государственным сберегательным облигациям с постоянной процентной ставкой выпуска №36002RMFS

21 декабря 2017

ПАО Сбербанк сообщает об итогах выплаты 20 декабря 2017 года процентного дохода по четырнадцатому купону государственных сберегательных облигаций с постоянной процентной ставкой выпуска №36002RMFS:

 

Итоги выплат процентного дохода по четырнадцатому купону ГСО-ППС

выпуска №36002RMFS

 

 

Объем выплаты по ГСО-ППС выпуска №36002RMFS, руб.

575 850 000.00

Номер купона

14

Процентная ставка купонного дохода, % годовых

7.7

Сумма дохода на одну облигацию, руб.

38.39

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