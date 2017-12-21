После принятия налоговой реформы индексы США ждет ошеломительный рост

Практически всю сессию 19 декабря за исключением первых минут американские индексы провели в «красной зоне» и завершили день в умеренном минусе, отойдя от рекордных значений. Больше других потерял технологический индекс NASDAQ.

После полутора месяцев напряженной работы по продвижению реформы налогообложения республиканцам наконец-то удалось утвердить законопроект в Сенате с перевесом в 24 голоса. Сегодня пройдет еще одно голосование, но оно будет носить формальный характер. Фактически республиканцы уже во вторник высказались за реформу и должны без проблем подтвердить свою позицию. Поправки в налоговое законодательство вступят в силу в будущем году. Согласно ним, корпоративный налог в США составит 21%, будет отменено обязательное страхование, введенное во время президентства Обамы. Кроме того, у компаний появится возможность вывести из-за рубежа деньги в США при ставке в 15,5%. В результате налоговой реформы налоги будут снижены у порядка 80% граждан США, а для 5% эти выплаты увеличатся. Данная реформа определенно трансформирует американский бизнес, в результате чего в стране будет расти промышленное производство.

Примерно в 8:45 мск республиканцы провели поправки в налоговое законодательство через Сенат. Принятая налоговая реформа стала одной из самых крупных в истории США. В соответствии с одобренными сенаторами изменениями в законе корпоративная налоговая ставка будет сокращена с 35% до 21%. На фоне этого мы увидим интенсивный рост основных фондовых индексов.

Сегодня выйдут данные по продажам вторичного жилья и недельным запасам нефти. Первый показатель окажется на уровне ожиданий в 5,5 млн, что будет позитивным сигналом для инвесторов. Мы прогнозируем сокращение запасов нефти на 3,5 млн баррелей и ждем, что на этом фоне ее котировки снова достигнут $65. Принятие долгожданной налоговой реформы станет основным драйвером роста S&P500, который закроется выше отметки в 2700 пунктов и в очередной раз обновит исторический максимум.

Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»