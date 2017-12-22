Комментарии

АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ООО «РСГ-Финанс» серии БО-04 21.12.2017 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «РСГ-Финанс» серии БО-04. ООО «РСГ-Финанс» является дочерней компанией ГК КОРТРОС, которая входит в ГК РЕНОВА. Выпуск облигаций ООО «РСГ-Финанс» серии БО-04 обеспечен поручительством RSG International Limited. Объем размещенного выпуска облигаций составил 2 млрд руб. Срок обращения биржевых облигаций – 3 года. Открытие и закрытие книги заявок состоялись 19.12.2017. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 11,00-11,50% годовых. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок по нижней границе диапазона – 11,00% годовых. Организаторами выпуска облигаций ООО «РСГ-Финанс» серии БО-04 выступили АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ООО «Компания БКС». АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

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