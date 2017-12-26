Мировое соглашение по “Башнефти» и отсутствие внешнего негатива позволило российским индексам вырасти

Весь западный мир сегодня празднует рождество, что изначально избавило отечественные торговые площадки от потенциального негатива. Что для нас сейчас хорошо. Но самое главное, что АФК «Система приняло предложение «Роснефти» о мировом соглашении (правда, предусматривающим выплату в короткий срок 100 млрд руб. Я как-то иначе себе представлял мировое соглашение. Но это Россия, детка, здесь возможно всё). В любом случае, это новость крайне позитивна для российского рынка акций, ибо такую сумму Евтушенков «потяуть» наверное сможет. Так что есть шансы, что «Система» выживет.
Формально же все звучит так: «Роснефть», «Башнефть», министерство земельных и имущественных отношений Башкирии, АФК «Система», и АО «Система-Инвест» подали в Арбитражный суд Башкирии заявление об утверждении мирового соглашения. Заявление принято судом сегодня, свидетельствуют данные картотеки суда. Совет директоров "Башнефти" согласовал условия мирового соглашения с АФК «Система"». Срок исполнения обязательств по сделке - 30 марта 2018 года.Мировое соглашение предусматривает:
- выплату 100 млрд рублей от АФК "Система" и АО «Система-Инвест» в пользу «Башнефти»;
- прекращение всех исполнительных производств и отмену обеспечительных мер по искам в связи со спором по делу №А07-14085/2017, а также иными судебными спорами, связанными с нахождением «Башнефти» и/или ее аффилированных лиц во владении и/или под управлением АФК «Система" и АО «Система-Инвест» и о снятии арестов и ограничений, наложенных на имущество АФК "Система" и АО «Система-Инвест» в связи со спорами;
- отказ от всех исков, ранее поданных сторонами в связи со спорами;
- отказ сторон от всех имущественных требований.
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Сильно, конечно, на столь скудном объеме новостей отечественный рынок не вырос, но немного подняться всё же сумел. Акции «АФК «Система», понятное дело, выступили лидерами роста.
В результате на момент закрытия торговой сессии индекс РТС вырос на 0,73% до 1144 п., а «рублевый» ММВБ закрылся близко к «нулю», поднявшись на 0,1% - до 2105 п. Лидерами роста по итогам дня стали акции АФК «Система» (+21,5%), «Башнефти» (+5,7% в префах и +5,&% в обычке), МТС (+5,2%) и «Транснефти» (+2,6%). Сильней других снизились бумаги «Татнефти»- преф (-1,9%), «Сургутнефтегаза» (-1,7%), НОВАТЭКа (-1,8%) и «Полюса» (-1,5%).
Котировки нефти марки BRENT сегодня прилично выросли. WTI вела себя поспокойнее. Основным драйвером роста с учетом праздников и слабом новостном фоне выступило сообщение Baker Hughes о том, что число буровых установок не изменилось, составив прежние 747 шт.
К моменту закрытия отечественных фондовых площадок нефть марки BRENT стоила 65,04 долл. барр., техасская WTI - 58,35 долл./барр.
Отечественная валюта в течение всего дня укреплялась и к евро и к доллару на фоне растущей нефти. Лишь под вечер наблюдалась небольшая коррекция, которая «погоды» уже не сделала. К этому моменту стоимость американской валюты достигала 57,97 руб./долл., а европейской – 68,83 руб./евро.
Как мы уже отметили вначале, весь мир сегодня не торгует. Завтра тоже подавляющее число биржевых площадок будет закрыто. Новостей ожидается крайне мало - в Японии выйдет базовый индекс потребительских цен и уровень безработицы, да США опубликуют индекс доверия потребителей СВ. Уже в ночь на среду выйдут традиционные запасы нефти от Американского института нефти. Так что нашим фондовым и валютным рынкам опять придется жить «своей жизнью».
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»