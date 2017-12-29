Привилегированные акции оказались в лидерах роста в этом году

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $66,6 за баррель, прибавляя после публикации данных отраслевой статистики, указавшей как на снижение запасов, так и производства нефти в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка растут. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют сдержанную позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе «психологической» отметки 2100 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая увидеть продолжение колебаний этого фондового индикатора вблизи достигнутых уровней с попытками предновогоднего роста при пониженной активности участников рынка.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг в основном снизились при оборотах торгов на 50% ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил 0,03%, а наибольшее позитивное влияние на него оказало повышение акций компаний из сектора «Материалы» BHP Billiton (+0,9%), Rio Tinto (+1,5%), Glencore (+0,6%). В составе французского индекса CAC (-0,55%) снижением выделились акции авиастроительной корпорации Airbus (-1,6%) и промышленного конгломерата Safran (-1,5%). Немецкий DAX (-0,69%) просел на фоне понижения в цене акций SAP (-1,2%) и Siemens (-1%).

Фондовый рынок США в четверг слегка прибавил. Индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0,26%, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций UnitedHealth Group (+1,1%) и IBM (+0,6%). Индекс high-tech биржи NASDAQ повысился на 0,16%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,18%) тоже прибавил при оборотах торгов на 40% ниже среднемесячных. При этом ростом в его отраслевом спектре отметился индекс телекоммуникационного сектора (+0,5%).

Рынок акций РФ в четверг не показал единой динамики. Индекс МосБиржи снизился на 0,16% при оборотах торгов на треть ниже среднемесячных, а наибольшее негативное влияние на него оказало понижение акций Сбербанка (-1,2%) и Роснефти (-1,9%). Сдержало падение индекса МосБиржи повышение акций Лукойла (+1%) и Норникеля (+0,7%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0,14%) вырос благодаря небольшому укреплению позиций рубля к доллару США.

Популярностью у российских инвесторов в этом году пользовались привилегированные акции ряда компаний. Из числа бумаг, входящих в состав индекса МосБиржи (-5,8% с начала года), наибольший рост показали «префы» Татнефти (+57% с начала года) тогда, как обыкновенные акции Татнефти прибавили лишь 12% с начала года. Из числа бумаг, входящих в состав индекса «широкого рынка» МосБиржи (-5,5% с начала года), наибольший рост показали «префы» АвтоВАЗа (+150% с начала года) при том, что обыкновенные акции АвтоВАЗа прибавили лишь 11% с начала года. «Префы» Сбербанка (+47% с начала года) тоже обогнали «обычку» (+29% с начала года).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих российских событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию данных по деловой активности, инфляции и динамике ВВП РФ.

Шагов Олег, АО ИФК «Солид»