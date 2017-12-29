Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 декабря: 2 393,1001 руб/1 г золота и 30,5700/1 г серебра ЦБ РФ с 29 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 393,1001 руб.

1 грамм серебра - 30,5700 руб.

1 грамм платины - 1 710,1500 руб.

1 грамм палладия - 1 960,2800 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,7101 р. (0,79%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6900 р. (2,31%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,0300 р. (0,41%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2500 р. (0,11%) .

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