Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 декабря: 2 393,1001 руб/1 г золота и 30,5700/1 г серебра
29 декабря 2017
ЦБ РФ с 29 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 393,1001 руб.
- 1 грамм серебра - 30,5700 руб.
- 1 грамм платины - 1 710,1500 руб.
- 1 грамм палладия - 1 960,2800 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
18,7101 р. (0,79%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,6900 р. (2,31%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,0300 р. (0,41%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,2500 р. (0,11%).
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