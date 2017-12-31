Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 декабря: 2 400,9700 руб/1 г золота и 31,0000/1 г серебра
31 декабря 2017
ЦБ РФ с 30 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 400,9700 руб.
- 1 грамм серебра - 31,0000 руб.
- 1 грамм платины - 1 716,7000 руб.
- 1 грамм палладия - 1 955,5900 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,8699 р. (0,33%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4300 р. (1,41%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,5500 р. (0,38%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,6900 р. (0,24%).
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