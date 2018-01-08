Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 января: 2 400,9700 руб/1 г золота и 31,0000/1 г серебра ЦБ РФ с 30 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 400,9700 руб.

1 грамм серебра - 31,0000 руб.

1 грамм платины - 1 716,7000 руб.

1 грамм палладия - 1 955,5900 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,8699 р. (0,33%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4300 р. (1,41%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,5500 р. (0,38%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,6900 р. (0,24%) . ml

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