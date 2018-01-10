Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 января: 2 411,7200 руб/1 г золота и 31,4900/1 г серебра
10 января 2018
ЦБ РФ с 10 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 411,7200 руб.
- 1 грамм серебра - 31,4900 руб.
- 1 грамм платины - 1 764,3800 руб.
- 1 грамм палладия - 2 022,9900 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
10,7500 р. (0,45%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4900 р. (1,58%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
47,6800 р. (2,78%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
67,4000 р. (3,45%).
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