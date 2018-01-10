Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 января: 2 411,7200 руб/1 г золота и 31,4900/1 г серебра ЦБ РФ с 10 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 411,7200 руб.

1 грамм серебра - 31,4900 руб.

1 грамм платины - 1 764,3800 руб.

1 грамм палладия - 2 022,9900 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,7500 р. (0,45%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4900 р. (1,58%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 47,6800 р. (2,78%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 67,4000 р. (3,45%) .

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