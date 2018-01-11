Нет поводов для направленного движения

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. Так, на рынке энергоносителей нефть марки Brent продолжает консолидироваться у максимумов с мая 2015 года, удерживая позиции выше 69 долларов. По итогам торгов среды в США индексы Dow Jones и S&P500 потеряли порядка 0,1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы компенсируют падение предыдущего дня подтягиваясь на 0,1%. На торгах в Азии наблюдается преобладание негативных настроений: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite снижаются на 0,5% и 0,1% соответственно.



В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем в начале торгов перехода нашего рынка в консолидацию у уровней закрытия среды. При этом в дальнейшем на нейтральном внешнем фоне продажи в наших акциях могут возобладать, чему будет способствовать желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, что приведет к некоторому коррекционному снижению основных российских индексов. Открытие Европы вряд ли окажет существенное влияние на динамику наших активов. Однако в середине дня выйдут данные по промышленному производству в Еврозоне, что может сказаться на настроениях инвесторов, как в Старом Свете, так и на нашем рынке. Также мы не исключаем, что во второй половине торгов наши «быки» получат поддержку со стороны рынка энергоносителей, где возможно возобновление восходящей динамики и попытка нефти марки Brent сделать еще один шаг к отметке 70 долларов. В результате им удастся отыграть утренние потери и вывести российский рынок на положительную территорию. Также в последние часы игроки обратят внимание на статистику из США, где сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице. При этом сегодня существенных движений на заокеанских площадках мы не ожидаем. Игроки в Штатах ждут пятницы, когда начнется сезон корпоративной отечности и выйдет большой блок важной макроэкономической статистики, которые могут стать поводами для пересмотров портфелей.



На валютной секции Московской биржи в начале торгов рубль, на фоне сохранения нефть марки Brent позиций выше 69 долларов, может попробовать отыграть вчерашние потери. Так, доллар уже в первые минуты вновь уйдет ниже отметке 57 рублей. Этому также будет способствовать рост предложения валюты на рынке со стороны экспортеров. В случае же продолжения роста на рынке энергоносителей, во второй половине дня «медведи» в американской валюте могут развить свой успех и обновить минимумы этого года, установленные чуть ниже 56,8 рубля.

Зварич Богдан, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»