Лидером роста станет Аэрофлот, целевая цена – 165 руб. за акцию

На рынке сегодня спокойно. В фокусе нет значимых событий, которые могут серьезно повлиять на динамику торгов. Из статистики можно отметить данные по промпроизводству в еврозоне, индексы цен производителей и сведения о числе обращений за пособием по безработице в США. Нефть торгуется вблизи $69 за баррель. Вероятность штурма психологически значимого уровня $70 до конца недели снизилась после слабой реакции на сокращение запасов.

Завтра вечером будут опубликованы данные о числе действующих буровых установок в США, прогноз предполагает их рост, и добыча в Штатах также увеличивается. Тем не менее нефть, вероятно, останется в диапазоне $65–70 как минимум еще неделю, что связано с погодными условиями. Я ожидаю, что пара USD/RUB будет торговаться вблизи 57 до конца недели. По моему мнению, сегодня стоит ожидать консолидации вблизи уровня 2230 п. по индексу Мосбиржи. Лучше рынка, на мой взгляд, будут акции банков и нефтегазового сектора, поскольку нефть стоит почти 3900 руб. за баррель, а рубль не слабеет. Также драйвером роста доходов банков в январе может стать ипотекам с господдержкой, спрос на которую в этом году поднимется не менее чем на 5%. Также ожидаю повышения котировок Аэрофлота, целью роста видится уровень 165 руб. на горизонте месяца, позитивным драйвером выступят хорошие результаты работы московского авиаузла в новогодние праздники. Среднесрочным драйвером роста станет чемпионат мира по футболу, благодаря которому пассажиропоток компании вырастет на 1-1,5 млн.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»