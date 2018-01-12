Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 января: 2 418,5601 руб/1 г золота и 31,4000/1 г серебра
12 января 2018
ЦБ РФ с 12 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 418,5601 руб.
- 1 грамм серебра - 31,4000 руб.
- 1 грамм платины - 1 788,4700 руб.
- 1 грамм палладия - 1 982,7100 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,9001 р. (0,08%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2100 р. (0,67%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
27,6000 р. (1,57%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
26,8300 р. (1,34%).
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