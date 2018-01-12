Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 января: 2 418,5601 руб/1 г золота и 31,4000/1 г серебра ЦБ РФ с 12 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 418,5601 руб.

1 грамм серебра - 31,4000 руб.

1 грамм платины - 1 788,4700 руб.

1 грамм палладия - 1 982,7100 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,9001 р. (0,08%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2100 р. (0,67%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,6000 р. (1,57%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,8300 р. (1,34%) .

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