Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 января: 2 425,6001 руб/1 г золота и 30,9500/1 г серебра ЦБ РФ с 13 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 425,6001 руб.

1 грамм серебра - 30,9500 руб.

1 грамм платины - 1 810,6899 руб.

1 грамм палладия - 1 976,2900 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,0399 р. (0,29%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4500 р. (1,43%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,2200 р. (1,24%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,4200 р. (0,32%) .

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