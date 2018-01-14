Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 января: 2 425,6001 руб/1 г золота и 30,9500/1 г серебра
14 января 2018
ЦБ РФ с 13 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 425,6001 руб.
- 1 грамм серебра - 30,9500 руб.
- 1 грамм платины - 1 810,6899 руб.
- 1 грамм палладия - 1 976,2900 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,0399 р. (0,29%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4500 р. (1,43%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,2200 р. (1,24%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,4200 р. (0,32%).
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