Индекс МосБиржи не удержался в «плюсе»

После позитивного начала, к концу сессии понедельника основные российские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленное движение. При этом рынок энергоносителей на протяжении всей сессии оказывал поддержку нашим акциям, а к концу дня нефть марки Brent даже поднялась выше 70 долларов.

При этом ситуация в Европе, где за час до закрытия торгов немецкий DAX снижался в пределах 0,2%, а французский CAC40 рос на 0,1%, оказали умеренно негативное влияние на наш рынок. На таком фоне индекс МосБиржи к окончанию дня снизился на символические 0,04%, отступив до 2260 пунктов, индекс РТС подтянулся на 0,3%, до 1264 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ТГК-1 и Магнита, потерявшие более 1,5%. Лучше рынка закрылись бумаги Акрона и Новатэка, рост которых составил 2,8% и 1,7% соответственно.



На валютной секции Московской биржи, несмотря на рост цен на нефть, основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю, что обусловлено движением пары евро/доллар на международном валютном рынке. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 0,5%, отступив ниже 56,4 руб., а евро подтянулся на 0,2%, до 69,1 рубля. Отметим, что американская валюта в ходе сегодняшних торгов сделала еще один шаг к минимумам, установленным в прошлом году в районе 56 руб. C технической точки зрения этот уровень выступает для доллара ближайшей поддержкой, пробой которой может открыть «медведям» дорогу к отметке 54 руб.



В рамках вечерней сессии мы не ожидаем существенных движений на отечественной бирже. В отсутствие торгов в США в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга активность игроков и волатильность торгов будут понижены. Также маловероятно направленное движение нашего фондового рынка на открытии торгов во вторник.

Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»: