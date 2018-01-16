Комментарии Курсы валют ЦБ РФ на 16 января: 56,3878 руб/доллар США и 69,0243 руб/евро ЦБ РФ с 17 января установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 56,3878 руб.

1 евро - 69,0243 руб.

10 китайских юаней - 87,6131 руб. Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0309 р. (0,05%) . Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2069 р. (0,30%) . Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1200 р. (0,14%) . ml

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